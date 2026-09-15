Dita e nesërme historike për Kosovën, të gjithë “nën ethe” para verdiktit të Hagës për katër ish-krerët e UÇK-së
Pas vitesh në paraburgim dhe më shumë se tri vitesh proces gjyqësor, nesër në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në Kosovë, pritja është e madhe dhe mesazhi i qytetarëve është i qartë: kërkohet drejtësi, gjykim i drejtë dhe respekt për luftën çlirimtare të Kosovës. Kosova…
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Pas vitesh në paraburgim dhe më shumë se tri vitesh proces gjyqësor, nesër në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në Kosovë, pritja është e madhe dhe mesazhi i qytetarëve është i qartë: kërkohet drejtësi, gjykim i drejtë dhe respekt për luftën çlirimtare të Kosovës.
Kosova po hyn në një nga ditët më të rëndësishme të viteve të fundit.
Më 16 shtator 2026, në orën 10:00, Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë pritet të shpallin aktgjykimin e shkallës së parë ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Për familjet e tyre, për bashkëluftëtarët dhe për një pjesë të madhe të opinionit publik në Kosovë, kjo është një ditë e pritur prej vitesh.
Katër ish-drejtuesit e UÇK-së kanë qëndruar në Hagë që nga nëntori i vitit 2020, ndërsa gjykimi nisi më 3 prill 2023. Procesi ka kaluar nëpër dëgjimin e dëshmitarëve, shqyrtimin e provave dhe paraqitjen e argumenteve të Prokurorisë, përfaqësuesit të viktimave dhe ekipeve të mbrojtjes.
Në Kosovë kërkohet drejtësi, jo paragjykim
Në prag të vendimit, në Kosovë është përcjellë një mesazh i fuqishëm mbështetës për katër ish-krerët e UÇK-së.
Mijëra qytetarë kanë dalë në rrugët e Prishtinës për të shprehur përkrahjen për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, ndërsa në shumë pjesë të vendit janë zhvilluar aktivitete në pritje të vendimit të Hagës.
Për shumë qytetarë, kjo nuk është vetëm çështje e katër individëve. Është çështje e një periudhe historike që lidhet drejtpërdrejt me luftën e Kosovës, me sakrificën e mijëra njerëzve dhe me përpjekjen për çlirimin e vendit.
Prandaj, kërkesa që përsëritet është që procesi të vlerësohet vetëm mbi bazën e provave dhe standardeve të drejtësisë.
Në Kosovë pritet një gjykim i drejtë dhe një vendim i bazuar në prova, pa presione politike dhe pa paragjykime ndaj luftës së UÇK-së.
Katër emra që lidhen me historinë e çlirimit
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë qenë figura të rëndësishme të UÇK-së gjatë luftës së viteve 1998-1999.
Pas luftës, ata vazhduan të kenë role të rëndësishme në jetën politike të Kosovës.
Thaçi u bë kryeministër dhe president i Kosovës, ndërsa Veseli drejtoi Kuvendin dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Selimi dhe Krasniqi po ashtu vazhduan aktivitetin e tyre politik dhe institucional.
Për këtë arsye, procesi në Hagë është përcjellë në Kosovë jo vetëm si një rast gjyqësor, por edhe si një proces që prek një pjesë të rëndësishme të historisë së vendit.
Çfarë thotë aktakuza?
Prokuroria i akuzon katër të pandehurit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë përndjekje, burgosje, trajtim mizor, torturë, vrasje dhe zhdukje me forcë.
Sipas Prokurorisë, krimet pretendohet se janë kryer në kontekstin e luftës së Kosovës dhe kanë qenë pjesë e një sulmi të gjerë dhe sistematik ndaj personave që konsideroheshin kundërshtarë të UÇK-së.
Por këto janë akuza të Prokurorisë dhe jo fakte të vërtetuara me aktgjykim.
Të katër të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm dhe ekipet e tyre mbrojtëse kanë kundërshtuar pretendimet e Prokurorisë. Mbrojtja ka argumentuar, ndër të tjera, se UÇK-ja ishte një strukturë kryesisht e decentralizuar dhe se nuk është dëshmuar përgjegjësia individuale e katër të akuzuarve për krimet e pretenduara.
Lufta e UÇK-së dhe përgjegjësia individuale
Një prej pikave më të rëndësishme të këtij procesi është dallimi mes historisë së luftës dhe përgjegjësisë individuale penale.
Përkrahësit e katër ish-krerëve në Kosovë argumentojnë se lufta e UÇK-së ishte luftë për çlirimin e vendit nga regjimi serb dhe se nuk mund të kriminalizohet e gjithë lufta përmes akuzave ndaj individëve.
Edhe gjatë ditëve të fundit, në Kosovë është përsëritur kërkesa që lufta çlirimtare të mos barazohet me pretendimet penale ndaj individëve.
Kjo është edhe arsyeja pse vendimi i Hagës pritet me emocione të mëdha.
Një ditë që mund të ndryshojë shumëçka
Nëse shpallen të pafajshëm, vendimi do të pritej në Kosovë si një fitore e madhe morale dhe juridike për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, por edhe si një moment i rëndësishëm për perceptimin publik mbi luftën e UÇK-së.
Nëse ka dënime, beteja juridike nuk do të përfundojë domosdoshmërisht aty, pasi vendimi i shkallës së parë mund të kundërshtohet përmes procedurave të apelit.
Ajo që është e sigurt është se 16 shtatori do të jetë një ditë historike për Kosovën.
Pas gjashtë vitesh nga arrestimet, pas më shumë se tri vitesh gjykim dhe pas një procesi që ka qenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik, nesër pritet të dëgjohet vendimi për katër prej figurave më të njohura të UÇK-së.
Kosova e pret këtë ditë me shpresën që drejtësia të flasë mbi bazën e provave, se standardet e gjykimit do të respektohen dhe se asnjë paragjykim politik nuk do të ndikojë në vendimin e gjykatës.
Për shumë qytetarë, pritja ka vetëm një dëshirë:
Që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi të marrin drejtësinë që u takon dhe që e vërteta për luftën e Kosovës të mos shtrembërohet.
Nesër flet gjykata. Kosova pret drejtësi.