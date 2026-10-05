“UÇK, UÇK!” – Protestuesit bllokojnë hyrje-daljet e Qeverisë, hidhen mjete piroteknike

Disa protestues janë pozicionuar para hyrjes së objektit të Qeverisë së Kosovës. Ata kanë brohoritur “UÇK, UÇK!” dhe kanë hedhur mjete piroteknike në drejtim të oborrit të Qeverisë. Kërkesa e protestuesve ndaj Qeverisë dhe deputetëve është që të votohet në lexim të dytë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe…

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05/10/2026 16:11

Disa protestues janë pozicionuar para hyrjes së objektit të Qeverisë së Kosovës. Ata kanë brohoritur “UÇK, UÇK!” dhe kanë hedhur mjete piroteknike në drejtim të oborrit të Qeverisë.

Kërkesa e protestuesve ndaj Qeverisë dhe deputetëve është që të votohet në lexim të dytë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Brohoritjet janë shtuar pas sulmit që iu bë edhe zyrtarit Besnik Bislimi nga ana e protestuesve.

 

 

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