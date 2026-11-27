Chelsea harron si fitohet, Nottingham Forest e fundos edhe më shumë
Chelsea ka pësuar një tjetër goditje në Premierligë, duke u mposhtur 3-2 nga Nottingham Forest në ndeshjen e zhvilluar në “City Ground”, në kuadër të xhiros së 12-të. Skuadra londineze vazhdon të zhgënjejë, ndërsa mbrojtja e saj edhe një herë u shndërrua në pikën më të dobët të ekipit, transmeton lajmi.net. Nottingham Forest kaloi në…
Sport
Chelsea ka pësuar një tjetër goditje në Premierligë, duke u mposhtur 3-2 nga Nottingham Forest në ndeshjen e zhvilluar në “City Ground”, në kuadër të xhiros së 12-të.
Skuadra londineze vazhdon të zhgënjejë, ndërsa mbrojtja e saj edhe një herë u shndërrua në pikën më të dobët të ekipit, transmeton lajmi.net.
Nottingham Forest kaloi në epërsi që në minutën e pestë me Igor Jesus, ndërsa Morgan Gibbs-White e dyfishoi epërsinë nga penalltia në minutën e 51-të.
Chelsea reagoi përmes Emanuel Emegha, i cili shënoi në minutën e 54-të, por Gibbs-White realizoi sërish në minutën e 72-të, duke e çuar rezultatin në 3-1.
Emegha shënoi golin e dytë personal në minutën e 89-të, por ishte tepër vonë për londinezët, të cilët nuk arritën të shmangin humbjen.
Me këtë humbje, Chelsea regjistron disfatën e tretë radhazi dhe të katërtën në pesë ndeshjet e fundit, duke mbetur në vendin e tetë në tabelën e Premierligës.
Trajneri Xabi Alonso tashmë po përballet me presion të shtuar, ndërsa problemet në mbrojtje dhe mungesa e vetëbesimit po vazhdojnë ta përcjellin skuadrën londineze./lajmi.net/