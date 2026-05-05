“U pranua pa shenja jete”, spitali del me njoftim për vrasjen në Gjakovë

Spitali i Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë, ka dalë me një njoftim rreth vrasjes së të riut, Rexhë Brahimaj. Përmes njoftimit zyrtar, thuhet se viktima kishte mbërritur në spital rreth orës 02:35, por pa shenja jete. “Menjëherë janë ndërmarrë masat reanimatore nga ekipi mjekësor në Emergjencë, por pa rezultat. Vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar…

Lajme

05/05/2026 12:50

Spitali i Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë, ka dalë me një njoftim rreth vrasjes së të riut, Rexhë Brahimaj.

Përmes njoftimit zyrtar, thuhet se viktima kishte mbërritur në spital rreth orës 02:35, por pa shenja jete.

“Menjëherë janë ndërmarrë masat reanimatore nga ekipi mjekësor në Emergjencë, por pa rezultat. Vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar në orën 03:10. Rasti është duke u trajtuar nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit. Shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjes së të ndjerit”, thuhet në njoftim.

Kujtojmë se i dyshuari është vetëdorëzuar në polici mëngjesin e së martës, ndërsa është ndaluar për 48 orë.

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Pejë: Aktakuzë për kontrabandim me migrantë, i dyshuari arrestohet nga Policia...

May 5, 2026

Lladrovci reagon për zhvillimet politike: Citon ambasadorin amerikan

May 5, 2026

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

May 5, 2026

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore për hedhjen e...

May 5, 2026

“Ma shkrumove zemrën bre vëllau jem” – Viktima e vrasjes në...

May 5, 2026

Të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë

Lajme të fundit

Pejë: Aktakuzë për kontrabandim me migrantë, i dyshuari...

Lladrovci reagon për zhvillimet politike: Citon ambasadorin amerikan

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore...