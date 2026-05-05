Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së
Kompania për transportin e mallrave të Danimarkës, Maersk bëri të ditur se një nga anijet e tyre ka lundruar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sipas CBSnews, anija me flamur amerikan Alliance Fairfax, kishte ngecur në Gjirin që nga shpërthimi i luftës në shkurt dhe iu ofrua “mundësia” për t’u larguar e shoqëruar nga ushtria amerikane.
“Anija më pas doli nga Gjiri Persik e shoqëruar nga asetet ushtarake amerikane”, thuhet në një deklaratë nga kompania.
Gjithashtu edhe dy anije luftarake të marinës amerikane kaluan Ngushticën e Hormuzit sot gjatë ditës dhe hynë në Gjirin Persik.