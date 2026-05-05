Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

Kompania për transportin e mallrave të Danimarkës, Maersk bëri të ditur se një nga anijet e tyre ka lundruar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas CBSnews, anija me flamur amerikan Alliance Fairfax, kishte ngecur në Gjirin që nga shpërthimi i luftës në shkurt dhe iu…

Bota

05/05/2026 13:10

Kompania për transportin e mallrave të Danimarkës, Maersk bëri të ditur se një nga anijet e tyre ka lundruar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Sipas CBSnews, anija me flamur amerikan Alliance Fairfax, kishte ngecur në Gjirin që nga shpërthimi i luftës në shkurt dhe iu ofrua “mundësia” për t’u larguar e shoqëruar nga ushtria amerikane.

“Anija më pas doli nga Gjiri Persik e shoqëruar nga asetet ushtarake amerikane”, thuhet në një deklaratë nga kompania.

Gjithashtu edhe dy anije luftarake të marinës amerikane kaluan Ngushticën e Hormuzit sot gjatë ditës dhe hynë në Gjirin Persik.

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë

May 5, 2026

Trump: Irani do të “fshihet nga faqja e dheut” nëse godet...

Lajme të fundit

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore...

KQZ: Partitë politike kanë afat deri më 7...

“U pranua pa shenja jete”, spitali del me...

Nxënësi i IMSK-së fiton medaljen e bronztë në...