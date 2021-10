Tuchel zbulon dy lojtarët që Lukaku përshtatet me ta në sulmin e Chelseas

Menaxheri i Chelseat, Thomas Tuchel ka pranuar se disa nga yjet e tij ende nuk do të krijojnë një lidhje me nënshkrimin e rekordeve të klubit, Romelu Lukaku.

Belgu u kthye në ‘Stamford Bridge’ në dritaren e verës, duke nënshkruar nga Interi në një marrëveshje me vlerë 97.5 milionë funte.

Lukaku bëri një fillim mahnitës në futbollin anglez, duke shënuar tre herë në po aq ndeshje të Premier Ligës, si dhe shënoi golin fitues në ndeshjen e parë të grupeve të Ligës së Kampionëve ndaj Zenit.

Që atëherë, ai ka kaluar katër ndeshje në të gjitha garat pa gol dhe ka qenë i frustruar dukshëm gjatë dy humbjeve të tyre këtë javë.

Lukaku ishte i paefektshëm kundër Manchester City gjatë humbjes në Stamford Bridge, ndërsa ai gjithashtu nuk arriti të ndikojë në lojën kundër Juventusit.

Dhe duke folur përpara përplasjes së tyre me Southampton, Tuchel ka sugjeruar që Mason Mount dhe Mateo Kovacic janë të vetmit shokë të skuadrës që janë lidhur në mënyrë efektive me të.

I pyetur nëse Lukaku dukej i izoluar do të kishte të bënte me atë që akoma ishte duke u përshtatur me një mjedis të ri, Tuchel tha: “Po dhe jo. Ai u përfshi plotësisht në ndeshjen e parë kundër Arsenalit, pjesën e dytë kundër Tottenhamit ai u përfshi në krijimin e rasteve për Timo Werner, Mason në pjesën e parë.

“Unë mendoj se futbolli tani ka të bëjë me lidhjet, Romelu mendoj se ka një lidhje të fortë me Mason Mount dhe Mateo Kovacic.

“Ata kërkojnë njëri-tjetrin dhe kanë mirëkuptim, të tjerëve ndoshta u mungon pak kështu që ata duhet të mësojnë dhe kuptojnë dhe përshtaten, natyrisht të krijojnë më mirë.”

Shefi gjerman vazhdoi: “Siç thashë, ne kemi lojëra ku ai ishte i përfshirë plotësisht, por tani ne kemi lojëra si kundër Manchester City ku natyrisht ai ishte i izoluar, City e bëri atë, tranzicioni ynë bëri edhe atë. Gjithmonë do të ketë ndeshje të tilla. Nuk ka vend për të shkuar.

“Ndonjëherë i keni këto lojëra, kështu që ndoshta kjo nuk është lojë referimi. Ne do të flasim ndoshta krejtësisht ndryshe nëse ai do të kishte shënuar në minutën e 80 -të [kundër Juventusit], që ishte një shans që ai normalisht shënon”, ka përfunduar tekniku gjerman. /Lajmi.net