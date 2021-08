Tuchel: Lukaku është profili i lojtarit që kërkonim

Menaxheri i Chelseat, Thomas Tuchel ka folur për transferimin më të ri të Chesleat, Romelu Lukakun, shkruan lajmi.net.

Gjermani theksoi se Lukaku është lojtari i cili i përshtatej më së shumti profilit të Chelseat dhe karakteristikat e tij ishin ato çfarë ata po kërkonin në treg.

“Ai ishte një profil që luan me shpinë, krijon hapësira dhe i krijon ato për Kai Havertz, Timo Werner dhe Christian Pulisic të cilët do të luanin përreth tij”, tha ai.

“Këtë profil të lojtarit nuk e kemi në skuadër dhe po e kërkojmë, nëse është e mundur ta transferojmë atëherë mirë, nëse jo do të gjejmë një zgjidhje tjetër”, tha Tuchel.

“Kjo nuk është koha për të dhënë emra, shkaku i respektit për klubet tjera”, përfundoi Thomas Tuchel./Lajmi.net/

🗣”This is the kind of profile we don’t have in our squad.”

Thomas Tuchel has admitted Chelsea need a striker of Romelu Lukaku’s profile after letting Olivier Giroud leave the club this summer pic.twitter.com/EOHqnfmEVd

— Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021