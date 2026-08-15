“Tu e pa sojin e kësaj femre…”/ Kryeshefi i Termokos-it kërkon falje për komentin ndaj Ganimete Musliut

Kryeshefi ekzekutiv i Trainkos-it, Agron Statovci, shkaktoi irritim të madh me një koment seksist që e bëri në një video të Ganimete Musliut. Në koment shkruhej: “Tu e pa sojin e kësaj femre, jam ka e lëshoj edhe gruan…”. Komenti është publikuar nga zyrtari i Trainkosit, Asdren Ademi, i cili ka shpërndarë një fotografi ku…

Lajme

15/08/2026 22:12

Kryeshefi ekzekutiv i Trainkos-it, Agron Statovci, shkaktoi irritim të madh me një koment seksist që e bëri në një video të Ganimete Musliut.

Në koment shkruhej: “Tu e pa sojin e kësaj femre, jam ka e lëshoj edhe gruan…”.

Komenti është publikuar nga zyrtari i Trainkosit, Asdren Ademi, i cili ka shpërndarë një fotografi ku shihet komenti në një video të Ganimete Musliut.

Një gjë e tillë ka bërë që shumë të reagojnë në kundërshtim të kryeshefit, përfshirë dhe anëtarë të Trainkos-it, të cilët pretendojnë se, për qasje të tillë kanë pësuar procedurat disiplinore të Ndërmarrjes.

Kjo ka bërë që Statovci të reflektojë, të kërkojë falje dhe të tërheq komentin.

“I gjendur përballë një fushate të orkestruar, nxitur nga një koment momental i imi që ishte një ironi i cili kishte  dashur vetëm të përshkruaj situatën e atij momenti me një ironi i cili nuk kishte as qëllim e as tendence. Duke e ditur që vlerat e mia dhe niveli im nuk janë ai i cili po tentohet të pasqyrohet por dhe duke e parë që tentimi i lidhjes me emrin e përveçëm të deputetes Ganimete Musliu ka një tendence qëllim keqe, unë tërhiqem (fshirë) nga komentet në fjalë, duke kërkuar ndjesë asaj dhe  gjithë atyre që janë prekur nga komentet ne fjalë” ka shkruar Statovci në facebook.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2026

Mot kryesisht me diell të dielën, temperaturat deri në 33 gradë

August 15, 2026

​Të dielën në autostrada të Kosovës s’ka kufizim të qarkullimit të...

August 15, 2026

Një muaj paraburgim për gjyqtarin Avdirrahman Gashi që u arrestua në...

August 15, 2026

Rritet konsumi i energjisë, përgjysmohet prodhimi i thëngjillit në qershor

August 15, 2026

Tentuan të kalonin drejt Ceutës, policia marokene arreston mbi 100 persona...

August 15, 2026

Tërmeti godet Spanjën, shpallet gjendje e jashtëzakonshme në disa zona

Lajme të fundit

Mot kryesisht me diell të dielën, temperaturat deri në 33 gradë

Cancelo drejt rikthimit te Barcelona, pritet të transferohet si lojtar i lirë

​Të dielën në autostrada të Kosovës s’ka kufizim...

Rita Ora ndez skenën në Poloni, fansat e presin me entuziazëm