Aksident me fatalitet në Suharekë, vdes 29-vjeçarja, lëndohet edhe një person tjetër

Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën Bukosh-Savrovë, ku ka humbur jetën Arijeta Rexhep Luzha, 29-vjeçare nga fshati Vraniq i Suharekës. Lajmin e ka konfirmuar Policia e Kosovës për rajonin e Prizrenit. Në aksidentin mes dy veturash, përveç viktimës, lëndime trupore ka pësuar edhe një person tjetër.

Lajme

15/08/2026 22:47

Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën Bukosh-Savrovë, ku ka humbur jetën Arijeta Rexhep Luzha, 29-vjeçare nga fshati Vraniq i Suharekës.

Lajmin e ka konfirmuar Policia e Kosovës për rajonin e Prizrenit.

Në aksidentin mes dy veturash, përveç viktimës, lëndime trupore ka pësuar edhe një person tjetër.

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