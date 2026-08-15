Aksident me fatalitet në Suharekë, vdes 29-vjeçarja, lëndohet edhe një person tjetër
Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën Bukosh-Savrovë, ku ka humbur jetën Arijeta Rexhep Luzha, 29-vjeçare nga fshati Vraniq i Suharekës. Lajmin e ka konfirmuar Policia e Kosovës për rajonin e Prizrenit. Në aksidentin mes dy veturash, përveç viktimës, lëndime trupore ka pësuar edhe një person tjetër.
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Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën Bukosh-Savrovë, ku ka humbur jetën Arijeta Rexhep Luzha, 29-vjeçare nga fshati Vraniq i Suharekës.
Lajmin e ka konfirmuar Policia e Kosovës për rajonin e Prizrenit.
Në aksidentin mes dy veturash, përveç viktimës, lëndime trupore ka pësuar edhe një person tjetër.