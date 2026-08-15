Një muaj paraburgim për gjyqtarin Avdirrahman Gashi që u arrestua në motel – Gjykata jep detaje mbi rastin
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj gjyqtarit A.G., i cili dyshohet për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Bëhet fjalë për gjyqtarin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, Avdirrahman Gashin, i cili është arrestuar gjatë ditës së sotme, transmeton lajmi.net. Sipas…
Lajme
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj gjyqtarit A.G., i cili dyshohet për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Bëhet fjalë për gjyqtarin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, Avdirrahman Gashin, i cili është arrestuar gjatë ditës së sotme, transmeton lajmi.net.
Sipas njoftimit të Gjykatës, gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit.
Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, Gjykata ka vlerësuar se paraburgimi është masë e arsyeshme në këtë fazë të procedurës, pasi ekziston rreziku që i pandehuri, nëse do të lihej në liri, mund të ndërhynte në zhvillimin e hetimeve.
Sipas arsyetimit të Gjykatës, ekziston mundësia që ai të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifikojë prova, si dhe të ndikojë te dëshmitarët.
Në vendimmarrje janë marrë parasysh edhe pesha dhe natyra e veprës penale, mënyra dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra, si dhe pozita zyrtare që ka mbajtur i pandehuri.
Paraburgimi ndaj A.G. është caktuar në kohëzgjatje prej 30 ditësh.
Ndaj këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.