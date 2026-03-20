Trumpi i quan aleatët e NATO-s “frikacakë” për mungesë mbështetjeje në luftën kundër Iranit

Presidenti Donald Trump sulmoi aleatët e NATO-s të premten për mungesën e mbështetjes së tyre për luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, duke i quajtur aleatët e hershëm të SHBA-së “frikacakë”. “Pa SHBA-në, NATO ËSHTË NJË TIGËR LETRE!” tha Trump në një postim në rrjetet sociale. Trumpi u ka bërë thirrje aleatëve kryesorë të SHBA-së dhe të…

Bota

20/03/2026 16:05

Presidenti Donald Trump sulmoi aleatët e NATO-s të premten për mungesën e mbështetjes së tyre për luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, duke i quajtur aleatët e hershëm të SHBA-së “frikacakë”.

“Pa SHBA-në, NATO ËSHTË NJË TIGËR LETRE!” tha Trump në një postim në rrjetet sociale.

Trumpi u ka bërë thirrje aleatëve kryesorë të SHBA-së dhe të tjerëve, asnjëri prej të cilëve nuk është konsultuar ose këshilluar për luftën, të ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit të kontrolluar nga Irani, raporton Reuters.

Konflikti ka tronditur tregjet globale, ka vrarë mijëra dhe ka zhvendosur miliona që kur filluan sulmet SHBA-Izrael më 28 shkurt.

