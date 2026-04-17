Dërgimi i FSK-së në Gaza, Maqedonci për AP: ShBA na ndihmoi në përgatitje

17/04/2026 13:16

Kosova dëshiron të dërgojë ushtarë në një forcë ndërkombëtare për Gazën si shenjë falënderimi për atë që paqeruajtësit e NATO-s bënë për sigurinë e saj që nga lufta e saj e vitit 1998-99 me Serbinë.

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, në një deklarim për AP, ka thënë se Kosova, nga vend konsumues i sigurisë, po hyn në një fazë tjetër duke u bërë ofrues i sigurisë.

“Vendi ynë ka qenë konsumues i sigurisë, në kuptimin që vende të NATO-s kanë kontribuuar ndaj sigurisë së Republikës së Kosovës. Sot po hyjmë në një fazë ku po bëhemi ofrues, ose eksportues i sigurisë”, deklaroi Maqedonci për AP.

Ai tha se kontingjenti i Kosovës do të përbëhet nga disa dhjetëra oficerë, përfshirë edhe nga njësitë e çminimit. Trupat do të ngarkohen me ofrimin e mbështetjes humanitare, asistencës së sigurisë dhe detyrave të tjera të përcaktuara nga mandati i forcës së Gazës, shtoi Maqedonci.

“Aktualisht jemi në fazën përfundimtare të përgatitjeve”, tha ministri. Ai tha se një përfaqësues i ShBA-së ka ndihmuar me përgatitjen, duke përfshirë vaksinimin e trupave, lëshimin e vizave dhe rregullime të tjera teknike.

