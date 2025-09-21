Trump premton se do të mbrojë aleatët e NATO-s nga Rusia nëse do jetë e nevojshme
Bota
Presidenti Donald Trump foli shkurtimisht me gazetarët përpara se të nisej për në memorialin për Charlie Kirk në Arizona.
Presidenti iu përgjigj pyetjeve në lidhje me shkeljet e fundit të hapësirës ajrore të aleatëve të NATO-s nga Rusia, shkruan CNN.
Mbrojtja e Polonisë dhe shteteve baltike nga Rusia: Trump u tha gazetarëve se do t’i mbronte vendet nga Rusia nëse do të ishte e nevojshme. “Po, do ta bëja”, u tha ai gazetarëve ndërsa po largohej nga Shtëpia e Bardhë për në Arizona për të marrë pjesë në shërbimin përkujtimor të Kirk.
Komentet e Trump vijnë pas shkeljeve të hapësirave ajrore të disa vendeve anëtare të NATO-s javën e kaluar.