Trump premton se do të mbrojë aleatët e NATO-s nga Rusia nëse do jetë e nevojshme

Presidenti Donald Trump foli shkurtimisht me gazetarët përpara se të nisej për në memorialin për Charlie Kirk në Arizona. Presidenti iu përgjigj pyetjeve në lidhje me shkeljet e fundit të hapësirës ajrore të aleatëve të NATO-s nga Rusia, shkruan CNN. Mbrojtja e Polonisë dhe shteteve baltike nga Rusia: Trump u tha gazetarëve se do t’i mbronte…

Bota

21/09/2025 19:21

Presidenti Donald Trump foli shkurtimisht me gazetarët përpara se të nisej për në memorialin për Charlie Kirk në Arizona.

Presidenti iu përgjigj pyetjeve në lidhje me shkeljet e fundit të hapësirës ajrore të aleatëve të NATO-s nga Rusia, shkruan CNN.

Mbrojtja e Polonisë dhe shteteve baltike nga Rusia: Trump u tha gazetarëve se do t’i mbronte vendet nga Rusia nëse do të ishte e nevojshme. “Po, do ta bëja”, u tha ai gazetarëve ndërsa po largohej nga Shtëpia e Bardhë për në Arizona për të marrë pjesë në shërbimin përkujtimor të Kirk.

Komentet e Trump vijnë pas shkeljeve të hapësirave ajrore të disa vendeve anëtare të NATO-s javën e kaluar.

Lajme të fundit

Osmani takohet me të rinjtë shqiptaro-amerikanë në New York

Diella pjesë e kabinetit, analiza e “Washington Post”:...

Dafina Dauti shpërthen në lot, kritikon VIP-at që...

Iniciativa “Kosova në NATO” e kongresistit amerikan, Mulliqi:...