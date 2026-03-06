Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa kushte
Bota
Donald Trump duket se përjashton çdo mundësi për një marrëveshje diplomatike me Iranin për t’i dhënë fund konfliktit.
Presidenti i ShBA-së tha se nuk do të ketë marrëveshje me Iranin përveç një siç e quajti ai “dorëzimi të pakusht”.
Përmes një reagimi në Truth Social, presidenti amerikan tha: “Nuk do të ketë marrëveshje me Iranin përveç DORËZIMIT PA KUSHT!” SHBA-të dhe aleatët e tyre do të “punojnë pa u lodhur për ta rikthyer Iranin nga pragu i shkatërrimit” sapo të zgjidhet një udhëheqës i ri i pranueshëm”.
Duke përdorur një lojë fjalësh me sloganin e tij ‘MAGA’, ai bëri thirrje për “TA BËJMË IRANIN TË MADH PËRSËRI”.