Trump: Mbretëria e Bashkuar dhe Spanja kanë qenë ‘shumë jobashkëpunuese’
Bota
Presidenti amerikan, Donald Trump, në konferencën për shtyp bashkë me Kancelarin e Gjermanisë, Friedrich Merz, për herë të dytë ka folur flet për marrëdhënien e SHBA-së me Mbretërinë e Bashkuar.
Ai thotë se Spanja ka qenë “shumë jo bashkëpunuese” dhe kështu ka bërë edhe Mbretëria e Bashkuar, raportom BBC.
“Tani, e dyta është tronditëse, por kjo nuk është epoka e Churchillit”, thotë ai, duke iu referuar kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer.