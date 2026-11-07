Vdes një grua pasi goditet nga autobusi në Prishtinë

Një grua ka humbur jetën pasi është goditur nga një autobus në afërsi të Stacionit të Autobusëve në Prishtinë. Siç bëhet e ditur në raportin 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 6 nëntor, kur një autobus, i drejtuar nga një person i dyshuar, shtetas i Kosovës, ka goditur këmbësoren. Si pasojë e lëndimeve të…

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07/11/2026 09:37

Një grua ka humbur jetën pasi është goditur nga një autobus në afërsi të Stacionit të Autobusëve në Prishtinë.

Siç bëhet e ditur në raportin 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 6 nëntor, kur një autobus, i drejtuar nga një person i dyshuar, shtetas i Kosovës, ka goditur këmbësoren.

Si pasojë e lëndimeve të marra, viktima është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por më pas ka ndërruar jetë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje.

Rasti është duke u hetuar.

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