Transformimi i Dolces me flokë të kuqe përmes AI mahnit ndjekësit

Dolce ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me postimin e fundit në Instagram, ku shfaqet me flokë të kuqe.
Pamja e re fillimisht krijoi përshtypjen se ajo kishte vendosur të ndryshonte ngjyrën e flokëve, por realiteti është ndryshe.
Një detaj në videon e publikuar prej saj tregon se transformimi është realizuar përmes inteligjencës artificiale.
Në pjesën e sipërme të videos shfaqet mbishkrimi “CapCut AI”, duke konfirmuar se bëhet fjalë vetëm për një efekt virtual.
Pra, Dolce nuk ka bërë realisht ndryshimin në look, por ka vendosur të provojë një nga trendet më të fundit në rrjetet sociale, duke përdorur teknologjinë AI.
“Të provojmë trendin bashkë”, ka shkruar ajo krahas videos.
Edhe pse ngjyra e kuqe i përshtatej mjaft mirë dhe rezultati dukej shumë realist, duket se Dolce për momentin ka zgjedhur të mos i lyejë flokët dhe ta mbajë këtë ndryshim vetëm në versionin virtual.
Foto: Instagram