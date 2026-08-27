Gigi Hadid hap zemrën, rrëfen për lidhjen me Bradley Cooper-in
Gigi Hadid ka folur hapur për lidhjen e saj me aktorin e Hollywood-it, Bradley Cooper, duke e përshkruar marrëdhënien e tyre si “të bukur” dhe shumë më ndryshe nga eksperiencat e saj të mëparshme. Modelja 31-vjeçare dhe aktori 51-vjeçar janë në një lidhje prej vitit 2023, por kanë zgjedhur ta mbajnë romancën larg vëmendjes së…
ShowBiz
Gigi Hadid ka folur hapur për lidhjen e saj me aktorin e Hollywood-it, Bradley Cooper, duke e përshkruar marrëdhënien e tyre si “të bukur” dhe shumë më ndryshe nga eksperiencat e saj të mëparshme.
Modelja 31-vjeçare dhe aktori 51-vjeçar janë në një lidhje prej vitit 2023, por kanë zgjedhur ta mbajnë romancën larg vëmendjes së tepërt mediatike. Në një intervistë për Vogue France, Hadid ka treguar se një nga aspektet më të rëndësishme të marrëdhënies së tyre është mbështetja që i japin njëri-tjetrit në karrierë.
“Ne nuk i kuptojmë domosdoshmërisht të gjitha sfidat e punës së njëri-tjetrit, por e rëndësishme është të kesh dikë që të mbështet dhe të ndihmon të qëndrosh me këmbë në tokë”, është shprehur ajo.
Hadid theksoi gjithashtu rëndësinë e sinqeritetit në çift, duke e cilësuar këtë si një nga gjërat më të bukura të marrëdhënies së saj aktuale.
“E bukura e marrëdhënies sime të tanishme, dhe diçka shumë ndryshe nga ajo që kam përjetuar më parë, është aftësia për të qenë thellësisht të sinqertë. Të thuash atë që mendon, në momentin që e mendon”, tha modelja.
Çifti aktualisht po shijon jetën në Paris, ndërsa Bradley Cooper ndodhet në Francë për xhirimet e prequel-it të “Ocean’s Eleven”, ku luan edhe Margot Robbie. Hadid ka treguar se kohët e fundit ka zbuluar një tjetër anë të Parisit, falë partnerit të saj, i cili e dashuron Francën dhe flet frëngjisht.
“Falë të dashurit tim, i cili e do Francën dhe flet frëngjisht, kam zbuluar një Paris krejtësisht tjetër, të cilin e adhuroj”, tha ajo, duke shtuar se në të ardhmen nuk e përjashton mundësinë për t’u vendosur përgjithmonë në Francë.
Daljet e fundit të çiftit në Paris kanë nxitur edhe më shumë spekulimet se Gigi Hadid dhe Bradley Cooper mund të jenë martuar në fshehtësi. Të dy janë fotografuar me unaza në gishtat e unazës, ndërsa më pas u raportua se mund të ishin martuar në New York gjatë verës.
Sipas raportimeve, unazat janë nga marka luksoze franceze Boucheron. Hadid u pa me një unazë martese “Quatre Radiant Edition”, me vlerë rreth 6,450 dollarë.
Megjithatë, një burim i cituar nga Us Weekly ka hedhur poshtë pretendimet për një martesë të fshehtë, duke thënë se çifti i ka unazat prej disa muajsh dhe se ato janë thjesht unaza angazhimi.
“Gjërat po shkojnë shumë mirë. Ata janë të pandashëm kur nuk janë duke punuar. Jetët e tyre janë tashmë plotësisht të ndërthurura dhe vajzat e tyre shkojnë shumë mirë me njëra-tjetrën”, ka deklaruar burimi.
Sipas të njëjtit burim, dyshja është kthyer në “një familje të vogël të lumtur” në mënyrën e tyre, pavarësisht se nuk duket se kanë plane për një martesë tradicionale.