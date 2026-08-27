KFOR pa afat zyrtar për largim nga ura e Ibrit, BE ripërsërit kërkesën për koordinim Qeveri – komuna rreth hapjes së saj
Pas një kohe të gjatë, KFOR ka vendosur të reduktojë praninë e vetë mbi Urën e Ibrit, duke filluar kështu transferimin gradual të përgjegjësisë tek Policia e Kosovës. Kjo për shkak të konstatimit nga KFOR, se gjendja në terren ka përmirësime. Por, ajo që mbetet e panjohur deri tash është edhe sa do të qëndrojnë…
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Pas një kohe të gjatë, KFOR ka vendosur të reduktojë praninë e vetë mbi Urën e Ibrit, duke filluar kështu transferimin gradual të përgjegjësisë tek Policia e Kosovës. Kjo për shkak të konstatimit nga KFOR, se gjendja në terren ka përmirësime.
Por, ajo që mbetet e panjohur deri tash është edhe sa do të qëndrojnë mbi urë ushtarakët e NATO’s, ku tashmë ka filluar të shihet edhe prania e policisë së Kosovës.
Nga Bashkimi Evropian në një përgjigje për Gazetën Express kanë përsëritur se NATO i ka njoftuar për vendimin e tyre për modifikimin e pranisë mbi Urën e Ibrit, por se i takon pikërisht NATO’s të vendos se kur do të lëviz.
“Për pozicionimin e misionit të NATO-s në Kosovë i takon NATO-s të vendosë” theksojnë nga BE.
Sa i përket çështjes së hapjes së Urës, BE potencon se pozicioni i Brukselit ka qenë gjithmonë i qartë dhe i udhëhequr nga nevoja për t’u siguruar se i shërben të gjitha komuniteteve dhe komunave që i lidh dhe që kontribuon në bashkëpunim dhe raporte të mira mes tyre.
Ditë më parë, BE ka thënë se me përmbylljen e konsultimeve të aspektit të sigurisë janë përmbushur kushtet për hapjen e urës. Këtij qëndrimi në ndërkohë i ishte shtuar kërkesa për konsultime shtesë.
Në njoftimin e fundit të lëshuar nga KFOR, admirali i Komandës në Napoli George Wikoff ka theksuar se KFOR nuk ka mandat që të përcaktojë se a duhet hapur ura apo jo.
“Kjo i takon BE’së dhe institucioneve relevante në Kosovë për të vendosur, pasi KFOR ta përmbyll praninë e përhershme në urë” ka thënë Wikoff
“Personeli i KFOR do të mbetet në hapësirat përreth” ka shtuar ai.
Por, pikërisht koha se kur KFOR do të largohet nga ura mbetet e paqartë. Në Serbi, nga vetë kreu i shtetit Aleksandar Vuçiq po përmendet data 1 shtator. Vuçiq madje po përpiqet të parandalojë këtë zhvillim. Ai tashmë ka theksuar se i ka shkruar letër Sekretarit Gjeneral të NATO’s dhe se po pret një përgjigje nga ai. Zyrtarisht në Kosovë askush s’e ka përmendur ndonjë afat.
Të shtunën që shkoi një takim i paralajmëruar mes Komandatit të KFOR Ozkan Ulutas dhe Kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ku mund përcaktoheshin modalitetet, dështoi.
Për takimin e paralajmëruar nga Kurti, KFOR tha se është anuluar për shkak të rrethanave të paparashikuara, pa qartësuar më shumë.
Paraprakisht, Kurti kishte thënë se është absurde që ura kryesore të vazhdojë të mbahet e mbyllur kur përreth saj ka ura tjera.
Por, teksa KFOR pritet ta bëjë hapin e largimit nga ura, BE’së dhe Qeverisë së Kosovës u mbeten konsultimet me komunat në Veri. Të paktën kjo është kërkesa edhe nga NATO edhe nga Bashkimi Europian.
Brukseli zyrtar thekson se të gjitha vendimet në lidhje me Urën e Ibrit “duhet të marrin parasysh interesat dhe shqetësimet e të gjitha komuniteteve”.
“Qëndrimi i BE-së për urën ka qenë gjithmonë i qartë dhe i udhëhequr nga nevoja për të siguruar që ajo t’u shërbejë të gjitha komuniteteve dhe komunave që lidh, dhe të kontribuojë në bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e mira midis tyre”, ka thënë për Express një zëdhënëse e Bashkimit Evropian.
Megjithatë thonë se ka nevojë për përmirësim të nivelit të koordinimimit në mes të komunave dhe institucioneve qendrore.
‘Pas transferimit të qeverisjes lokale në veri pas zgjedhjeve lokale, koordinimi efektiv dhe konsultimet kuptimplote midis komunave përkatëse dhe institucioneve të nivelit qendror duhet të përmirësohen”, thuhet tutje në përgjigje e BE’së
BE s’ka dilema se sigurinë atje duhet ta ofrojë policia e Kosovës.
“Është e rëndësishme që Policia e Kosovës të kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve, në përputhje me parimet demokratike, të drejta te njeriut, sundimin e ligjit, në mënyrë që të gjithë të ndihen të sigurt”.