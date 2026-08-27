Arabia Saudite i del në përkrahje Infantinos
Arabia Saudite, nikoqirja e Kupës së Botës 2034, ka dalë në mbështetje të presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, në një moment kur kreu i futbollit botëror po përballet me presion të madh pas dështimit të projektit kontrovers “FIFA Forward Enterprise”. Federata Saudite e Futbollit (SAFF) përshëndeti vendimin e FIFA-s për të pranuar gabimet, për të…
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Arabia Saudite, nikoqirja e Kupës së Botës 2034, ka dalë në mbështetje të presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, në një moment kur kreu i futbollit botëror po përballet me presion të madh pas dështimit të projektit kontrovers “FIFA Forward Enterprise”.
Federata Saudite e Futbollit (SAFF) përshëndeti vendimin e FIFA-s për të pranuar gabimet, për të kërkuar falje dhe për të tërhequr propozimin, ndërsa bëri thirrje për dialog të drejtpërdrejtë mes të gjithë aktorëve të futbollit.
“SAFF mbështet përpjekjet e vazhdueshme të presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, dhe udhëheqjes së FIFA-s për të rikthyer unitetin në familjen e futbollit dhe për të vazhduar zhvillimin e lojës në të mirë të të gjithëve”, thuhet në deklaratën e federatës.
Mbështetja saudite konsiderohet e rëndësishme, duke pasur parasysh ndikimin në rritje të Arabisë Saudite në futbollin ndërkombëtar. Fondi i Investimeve Publike i Arabisë Saudite ka bashkëpunuar me FIFA-n në kuadër të Botërorit të Klubeve 2025, ndërsa vendi ka forcuar ndjeshëm marrëdhëniet me institucionin qeverisës të futbollit botëror.
Infantino po përballet me kritika të shumta pasi propozoi shitjen e një pjese prej 20 për qind të një entiteti komercial që menaxhon të drejtat e turneve të FIFA-s. Pas kundërshtimeve të shumta, propozimi u tërhoq.
Situata ka dobësuar gjithashtu mbështetjen për kandidaturën e tij për një mandat të katërt, për të cilin pritet të garojë në zgjedhjet e marsit 2027.
UEFA, Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) dhe CONCACAF kanë diskutuar mundësinë e një vote mosbesimi ndaj Infantinos dhe kanë bërë presion për largimin e tij.
Në anën tjetër, presidenti i FIFA-s vazhdon të ketë mbështetjen e Konfederatës Afrikane dhe asaj të Amerikës së Jugut. Infantino po synon të forcojë kontaktet e drejtpërdrejta me federatat anëtare, duke anashkaluar në një masë të caktuar konfederatat kontinentale.