Tragjike: Një grua në Gjakovë vdes pasi ra nga Ura e Moglicës

21/03/2026 22:01

Një grua e moshës madhore sonte ra nga Ura e Moglicës, në Gjakovë.

Rastin e ka konfirmuar togeri i stacionit policor në Gjakovë, Sheremet Elezaj.

Elezaj pohoi se viktima kishte rënë në ujë, teksa njësitet mjekësore e shoqëruan drejt spitalit të Gjakovës.

“Personeli mjekësor i ka ofruar ndihmën e parë dhe më pas është dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor” deklaroi Elezaj.

Fatkeqësisht, viktimës iu përkeqësua gjendja shëndetësore dhe ka ndërruar jetë.

“Rreh orës 21:30 jemi njoftuar nga spitali se viktimës i është keqësuar gjendja shëndetësore dhe ka ndërruar jetë” shtoi Elezaj për indeksonline.

Ai bën me dije se njësitet relevante janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për të zbardhur plotësisht rastin.

