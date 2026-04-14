Ministri Lamallari viziton 6 zjarrfikësit dhe 2 qytetarët e asfiksuar nga zjarri në kryeqytet: Fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën

Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka vizituar persona e lënduar që ndodhen në QSUT, pas zjarrit të rënë në pallatin 12-katësh në kryeqytet. Ministri është shprehur se 6 efektivët zjarrfikës dhe 2 qytetarët e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën. “Teksa vijon operacioni për vënien nën kontroll të plotë të zjarrit në pallatin që u…

Lajme

14/04/2026 22:22

Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka vizituar persona e lënduar që ndodhen në QSUT, pas zjarrit të rënë në pallatin 12-katësh në kryeqytet.

Ministri është shprehur se 6 efektivët zjarrfikës dhe 2 qytetarët e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën.

“Teksa vijon operacioni për vënien nën kontroll të plotë të zjarrit në pallatin që u përfshi nga flakët, isha në QSUT për të parë nga afër gjendjen e 6 efektivëve zjarrfikës të lënduar dhe dy qytetarëve.

Fatmirësisht siç më thanë mjekët, ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Prej momenteve te para të zjarrit kam qenë gjithashtu në terren bashkë me forca të Shërbimit Zjarrfikës, forca të Policisë së Shtetit dhe skuadrat e Emergjencave Civile që bënë gjithçka ishte e nevojshme për të mos pasur mbi të gjitha pasoja në jetë njerëzish”, u shpreh Lamallari.

Lajme të fundit

