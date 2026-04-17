Arrestohet një grua në Prishtinë, dyshohet se kanosi shtetasin amerikan me të cilin bashkëjetonte pas kërkesës për lirimin e banesës
Në rrugën “Ahmet Krasniqi” në Prishtinë, më 16.04.2026 rreth orës 06:00, është arrestuar një grua shtetase e Kosovës.
Sipas autoriteteve, e dyshuara dyshohet se ka kanosur një shtetas amerikan me të cilin kishte jetuar për një periudhë në të njëjtën banesë, pas kërkesës së tij për lirimin e saj, transmeton lajmi.net.
Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar, e dyshuara është dërguar në qendrën e mbajtjes.
Raporti i plotë:
Rr. “Ahmet Krasniqi”, Prishtinë 16.04.2026-06:00. Është arrestuar e dyshuara femër kosovare, pasi që e kishte kanosur viktimën mashkull shtetas amerikan me të cilin kishte jetuar me një vendbanim për një kohë dhe pas kërkesës së tij për lirimin e banesës, e dyshuara e kishte kanosur. Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar e dyshuara është dërguar në qendrën e mbajtjes./lajmi.net/