Arrestohet një grua në Prishtinë, dyshohet se kanosi shtetasin amerikan me të cilin bashkëjetonte pas kërkesës për lirimin e banesës

Lajme

17/04/2026 10:00

Në rrugën “Ahmet Krasniqi” në Prishtinë, më 16.04.2026 rreth orës 06:00, është arrestuar një grua shtetase e Kosovës.

Sipas autoriteteve, e dyshuara dyshohet se ka kanosur një shtetas amerikan me të cilin kishte jetuar për një periudhë në të njëjtën banesë, pas kërkesës së tij për lirimin e saj, transmeton lajmi.net.

Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar, e dyshuara është dërguar në qendrën e mbajtjes.

Raporti i plotë: 

Rr. “Ahmet Krasniqi”, Prishtinë 16.04.2026-06:00. Është arrestuar e dyshuara femër kosovare, pasi që e kishte kanosur viktimën mashkull shtetas amerikan me të cilin kishte jetuar me një vendbanim për një kohë dhe pas kërkesës së tij për lirimin e banesës, e dyshuara e kishte kanosur. Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar e dyshuara është dërguar në qendrën e mbajtjes./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Fillon seanca përfundimtare në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, të...

April 17, 2026

Arrestohet një burrë në Podujevë, e dëboi bashkëshorten nga shtëpia

April 17, 2026

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

April 17, 2026

Çmimet e naftës bien pas shpalljes së armëpushimit Izrael-Liban

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

Lajme të fundit

Fillon seanca përfundimtare në rastin e vrasjes së...

Arrestohet një burrë në Podujevë, e dëboi bashkëshorten nga shtëpia

Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni...