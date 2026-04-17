Përleshje mes dy vëllezërve në Podujevë, njëri dërgohet në mbajtje

Lajme

17/04/2026 09:44

Në Podujevë, më 16.04.2026 rreth orës 05:00, janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj shtetas të Kosovës, të cilët janë vëllezër.

Sipas autoriteteve, pas një mosmarrëveshjeje mes tyre, të dy janë përfshirë në një përleshje fizike, transmeton lajmi.net.

Të dyshuarit kanë marrë trajtim mjekësor për lëndimet e pësuara. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje, ndërsa tjetri është liruar në procedurë të rregullt.

Raporti i plotë:

Podujevë 16.04.2026-05:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë-vëllezër, pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë përleshur fizikisht në mes vete. Të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa pas intervistimit, me vendim të prokurorit një i dyshuar dërgohet në mbajtje, ndërsa tjetri lirohet në procedurë të rregullt./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni përkujtimore dhe çmim...

April 17, 2026

MINTI me njoftim: Çmimi maksimal për një litër naft sot është...

April 17, 2026

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në...

April 17, 2026

Çmimet e naftës bien pas shpalljes së armëpushimit Izrael-Liban

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

Lajme të fundit

Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni...

Christina Applegate përfundon në spital, vazhdon përballjen me...

​Pas arit të Distrias, sot radha e Fazliut,...

MINTI me njoftim: Çmimi maksimal për një litër...