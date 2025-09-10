Tragjedi në Leposaviq: 16-vjeçari humb jetën pasi u rrotullua me traktor
Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në fshatin Zemanic të komunës së Leposaviqit, ku një 16-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me traktor. Sipas informacioneve të Policisë, rreth orës 11:00, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Leposaviq ka njoftuar se një person ishte përfshirë në një aksident me traktor dhe dyshohej se…
Lajme
Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në fshatin Zemanic të komunës së Leposaviqit, ku një 16-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me traktor.
Sipas informacioneve të Policisë, rreth orës 11:00, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Leposaviq ka njoftuar se një person ishte përfshirë në një aksident me traktor dhe dyshohej se kishte ndërruar jetë. Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku stafi mjekësor ka konstatuar vdekjen e të miturit në vendngjarje, raporton lajmi.net
Viktima është identifikuar si D.P., 16 vjeç. Sipas dëshmive të para nga vendi i ngjarjes, i riu ishte duke tërhequr një lis me traktor kur mjeti bujqësor është rrotulluar, duke i shkaktuar lëndime fatale.
Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar që rasti të iniciohet si “Vdekje e dyshimtë”. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i të miturit i është dorëzuar familjes.
Policia po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje tragjike./Lajmi.net/