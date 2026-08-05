Trabzoni në flakë, mijëra njerëz e “kallin” qytetin pas transferimit të Salah
I gjithë qyteti i Trabzonit është në festë pasi ylli i futbollit, Mohamed Salah është transferuar te gjiganti i futbollit turk. Pasi ka zbritur në Stamboll dhe ka udhëtuar për në qytetin e Trabzonit, ish-ylli i Liverpoolit është pritur nga mijëra tifozë. Brohoritje, e fishekëzjarre janë hedhur gjithandej, duke pritur Salahun dhe duke festuar në…
Sport
I gjithë qyteti i Trabzonit është në festë pasi ylli i futbollit, Mohamed Salah është transferuar te gjiganti i futbollit turk.
Pasi ka zbritur në Stamboll dhe ka udhëtuar për në qytetin e Trabzonit, ish-ylli i Liverpoolit është pritur nga mijëra tifozë.
Brohoritje, e fishekëzjarre janë hedhur gjithandej, duke pritur Salahun dhe duke festuar në mënyrë të zjarrtë ardhjen e Salah në Trabzonspor.
Mbreti egjiptian është transferuar në Trabzonspor pas largimit nga Liverpooli, ku la gjurmë të mëdha në Premier Ligën angleze.
Ndryshe, Trabzonspori është në mesin e katër skuadrave më të sukseshme në Super Ligën e Turqisë, pas Galatasaray, Fenerbahçe e Beshiktash.