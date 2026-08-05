Shpërthen një veturë në Gjilan, dyshohet për një të lënduar rëndë
Një incident i rëndë ka ndodhur pak më parë në Gjilan, ku një veturë ka shpërthyer në rrethana që ende nuk janë sqaruar. Dyshohet se nga shpërthimi një person ka pësuar lëndime të rënda. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e zjarrfikësve dhe Policia, të cilat kanë siguruar zonën dhe kanë nisur hetimet për…
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Një incident i rëndë ka ndodhur pak më parë në Gjilan, ku një veturë ka shpërthyer në rrethana që ende nuk janë sqaruar.
Dyshohet se nga shpërthimi një person ka pësuar lëndime të rënda.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e zjarrfikësve dhe Policia, të cilat kanë siguruar zonën dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të shpërthimit.