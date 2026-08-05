Muriqi nuk starton, Fenerebahce publikon formacionin zyrtar

Skuadra e Fenerbahces sonte luan ndeshjen e play-offit të UEFA Champions League ndaj Strum Grazit. Trajneri Ismail Kartal ka publikuar formacionin zyrtar. Në 11-shen startuese nuk është përfshi Vedat Muriqi. Sulmuesi kosovar është lënë në stol, derisa vendin e tij në sul e ka zënë, Talisca. Kujtojmë që Muriqi sapo është rikthyer nga një lëndim…

Sport

05/08/2026 19:10

Skuadra e Fenerbahces sonte luan ndeshjen e play-offit të UEFA Champions League ndaj Strum Grazit.

Trajneri Ismail Kartal ka publikuar formacionin zyrtar.

Në 11-shen startuese nuk është përfshi Vedat Muriqi.

Sulmuesi kosovar është lënë në stol, derisa vendin e tij në sul e ka zënë, Talisca.

Kujtojmë që Muriqi sapo është rikthyer nga një lëndim i lehtë dhe sonte pritet të ketë minuta.

Ndeshja ndaj Strum Grazit zhvillohet nga ora 20:00.

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