Muriqi nuk starton, Fenerebahce publikon formacionin zyrtar
Skuadra e Fenerbahces sonte luan ndeshjen e play-offit të UEFA Champions League ndaj Strum Grazit. Trajneri Ismail Kartal ka publikuar formacionin zyrtar. Në 11-shen startuese nuk është përfshi Vedat Muriqi. Sulmuesi kosovar është lënë në stol, derisa vendin e tij në sul e ka zënë, Talisca. Kujtojmë që Muriqi sapo është rikthyer nga një lëndim…
Sport
Skuadra e Fenerbahces sonte luan ndeshjen e play-offit të UEFA Champions League ndaj Strum Grazit.
Trajneri Ismail Kartal ka publikuar formacionin zyrtar.
Në 11-shen startuese nuk është përfshi Vedat Muriqi.
Sulmuesi kosovar është lënë në stol, derisa vendin e tij në sul e ka zënë, Talisca.
Kujtojmë që Muriqi sapo është rikthyer nga një lëndim i lehtë dhe sonte pritet të ketë minuta.
Ndeshja ndaj Strum Grazit zhvillohet nga ora 20:00.