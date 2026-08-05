“Nga adrenalina në tragjedi”: Humb jetën 33-vjeçari shqiptar në Itali – u përplas me motoçikletë

Një aksident i rëndë rrugor i ka marrë jetën një 33-vjeçari shqiptar në Itali. Maksim Sinani, banues në Altopascio, nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të rënda që mori pas një përplasjeje frontale me një veturë, teksa po udhëtonte me motoçikletën e tij. Ngjarja tragjike ndodhi mbrëmjen e së martës, rreth orës 19:30, në rrugën…

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05/08/2026 22:15

Një aksident i rëndë rrugor i ka marrë jetën një 33-vjeçari shqiptar në Itali. Maksim Sinani, banues në Altopascio, nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të rënda që mori pas një përplasjeje frontale me një veturë, teksa po udhëtonte me motoçikletën e tij.

Ngjarja tragjike ndodhi mbrëmjen e së martës, rreth orës 19:30, në rrugën shtetërore SS64, në zonën kodrinore të Pistoias, pranë fshatit Spedaletto dhe liqenit Specchio.

Sinani ishte duke lëvizur në drejtim të Pistoias me një motoçikletë Kawasaki Z 1000, së bashku me disa motoçiklistë të tjerë, kur u përplas fuqishëm me një Volkswagen Tiguan që po vinte nga drejtimi i kundërt.

Përplasja ishte aq e fortë sa 33-vjeçari u hodh rreth 50 metra larg vendit të aksidentit. Ai pësoi trauma të shumta në trup dhe lëndime të rënda në këmbë, ndërsa motoçikleta e tij mbeti e shkatërruar plotësisht, raporton La Nazione.

Ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes. Pavarësisht gjendjes së rëndë, i riu ishte ende i vetëdijshëm gjatë ndihmës së parë. Ai u dërgua me urgjencë në Spitalin San Jacopo në Pistoia, ku u stabilizua dhe u intubua.

Më pas, për shkak të gjendjes kritike, ai u transferua në Qendrën e Traumës në Careggi me helikopterin e emergjencës Pegaso 2. Por, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, gjendja e tij u përkeqësua gjatë natës dhe ai ndërroi jetë.

Vdekja e 33-vjeçarit ka tronditur familjarët dhe të afërmit e tij, ndërsa autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.

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