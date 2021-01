“The Sundance Film Festival” këtë vit po mbahet virtualisht

Festivali, i cili filloi të enjten, mund të mos ketë turmat e zakonshme që shëtisin rreth Park City, Utah, por ai do të ketë akoma filma, biseda paneli dhe ngjarje virtuale në dispozicion për t’u transmetuar nga komoditeti i shtëpisë tuaj, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Ekziston një orar i shfaqjes në dispozicion në internet dhe biletat janë gjithashtu në dispozicion në internet, me filma që kushtojnë 15 dollarë për një transmetim.

Biletat me të gjitha hyrjet janë shitur.

Pasi të blini bileta, ju keni qasje në zgjedhjen tuaj për 24 orë dhe mund të shikoni filmat në shumicën e pajisjeve, duke përfshirë edhe smart-TV.

Për Apple TV, Fire TV, Android dhe iOS, ekziston një aplikacion Sundance Film Festival në të cilin mund të blini bileta.

Ka mbi 70 shfaqje të shpërndara gjatë gjithë javës. Festivali përfundon më 3 shkurt.

Disa filma tashmë po komentohen shumë dhe janë debutimi i regjisorit të Robin Wright, “Land”, thrilleri psikologjik “Knocking” dhe projekti i fundit i Zoe Lister-Jones, “How It Ends”.

Ish-hitet e Sundance përfshijnë “Never Rarely Sometimes Always,” “Whiplash,” “Sorry to Bother You,” “Call Me By Your Name,” “Get Out,” dhe “The Big Sick”. /Lajmi.net/