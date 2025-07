Anita për Ramushin: Ma sjell mëngjesin në shtrat, është shumë romantik

Anita Muçaj Haradinaj ka treguar se si u njoh me ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinajn.

Në një intervistë për ‘S’e Luan Topi”, ajo tha se karakteri i veçantë, shpirti aventurier dhe pjekuria e Ramush Haradinajt e bën për vete.

“Takimin e parë me të e kam bërë gjatë një interviste në radio. Ishte i ftuar në Radio Kosova dhe më tha mua ‘goca e kujt je ti’. Dhe unë, duke menduar që ne njiheshim familjarisht, i thashë jam goca e Mustafës. Ai ishte një djalë ndryshe. Mua më pëlqen gjithçka që është e vështirë, më pëlqen të sfidohem. Dhe ai ishte i pjekur, nuk kishte rutinë, nuk e dije kur do flije apo ku do ishe”.

Ajo zbuloi dhe një anë tjetër të Haradinajt, që shumë pak e njohim, shkruan Top Channel.

“Është shumë romantik, më shumë se unë. Gjithçka e ka me shumë delikatesë, me shumë elegancë. Më ka sjellë edhe mëngjesin në shtrat. Edhe lule…”