Thaçi: Vetëm Trump mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për emisionin "Opinion" të Blendi Fevziu, ka folur për gjeopolitikën dhe raportet ndërkombëtare të Kosovës. Ai tha se, sipas tij, i vetmi lider që mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës është ish-presidenti amerikan Donald Trump.

04/05/2026 23:25

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziu, ka folur për gjeopolitikën dhe raportet ndërkombëtare të Kosovës.

Ai tha se, sipas tij, i vetmi lider që mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës është ish-presidenti amerikan Donald Trump.

“Donald Trump është i vetmi që mund ta detyrojë Putinin ta njohë Kosovën”, u shpreh Thaçi.

Ai shtoi se aktualisht raportet ndërmjet Serbisë dhe Rusisë janë të lëkundura.

Thaçi po ashtu theksoi se institucionet e Kosovës duhet ta ftojnë Trumpin për vizitë në vend. /Lajmi.net/

