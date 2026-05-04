Çfarë dihet për “Projektin Liria” të Trump që synon të ndihmon anijet e bllokuara në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti Donald Trump ka njoftuar se SHBA-të do të ndihmojnë në “udhëzimin” e anijeve që kanë ngecur nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani. Ngushtica ka mbetur kryesisht e bllokuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit – dhe Teherani u përgjigj duke bllokuar rrugën ujore vendimtare përmes së cilës 20%…
Bota
Presidenti Donald Trump ka njoftuar se SHBA-të do të ndihmojnë në “udhëzimin” e anijeve që kanë ngecur nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani.
Ngushtica ka mbetur kryesisht e bllokuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit – dhe Teherani u përgjigj duke bllokuar rrugën ujore vendimtare përmes së cilës 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë duhet të kalojë lirshëm.
Çfarë përfshin “Projekti Liria” i Trump dhe a mund të çojë në një rifillim të armiqësive?
Çfarë tha Trump?
Presidenti tha se SHBA-së i është kërkuar nga vende “nga e gjithë bota” të ndihmojë në lirimin e anijeve të tyre të cilat ishin “të bllokuara në Ngushticën e Hormuzit”, dhe ishin “thjesht kalimtarë neutralë dhe të pafajshëm!”.
Dhe kështu, në përgjigje, SHBA-të do të “udhëzojnë anijet e tyre në mënyrë të sigurt jashtë këtyre rrugëve ujore të kufizuara”.
“Lëvizja e anijeve ka për qëllim thjesht të lirojë njerëz, kompani dhe vende që nuk kanë bërë absolutisht asgjë të gabuar – Ato janë viktima të rrethanave”, tha Trump në postimin në platformën e tij Truth Social.
Ai shtoi se ky ishte “një gjest humanitar në emër të Shteteve të Bashkuara, vendeve të Lindjes së Mesme, por, në veçanti, të vendit të Iranit” – pasi shumë prej këtyre anijeve “po mbaronin ushqimin dhe gjithçka tjetër të nevojshme që ekuipazhet e mëdha të qëndronin në bord në një mënyrë të shëndetshme dhe sanitare”.
Cili është reagimi i Iranit?
Njoftimi i Trump duket i butë në krahasim me deklaratat e mëparshme kundër Iranit.
Madje e bën të duket sikur Irani është palë në operacion – presidenti shkoi aq larg sa tha se “Projekti Liri” po ndërmerrej edhe në emër të Iranit.
Por kjo nuk është mënyra se si e sheh Irani operacionin.
Një deklaratë nga kreu i komandës qendrore të Iranit tha se do të sulmonte “çdo forcë të armatosur të huaj” që do të përpiqej të afrohej ose të hynte në Ngushticë, “veçanërisht, ushtrinë agresive amerikane”.
Gjeneral-major Ali Abdollahi tha se Irani kishte deklaruar “në mënyrë të përsëritur” se Ngushtica e Hormuzit “është nën kontrollin” e forcave të armatosura iraniane, dhe kalimi i sigurt përmes saj duhet të koordinohet me të “në të gjitha rrethanat”.
A kanë filluar SHBA-të të zbatojnë planin e Trump?
Rreth 20,000 marinarë dhe 2,000 anije kanë mbetur të bllokuar në Gjirin që nga fillimi i luftës me Iranin, sipas Organizatës Ndërkombëtare Detare – një agjenci e OKB-së që rregullon transportin detar.
Ka pasur shqetësime në rritje për pakësimin e furnizimeve dhe efektet në shëndetin fizik dhe mendor të marinarëve.
Por Trump nuk tha se si do të ishin në gjendje të largoheshin – ai vetëm kërcënoi të përdorte forcën “nëse, në ndonjë mënyrë, ky proces humanitar ndërhyhet”.
Orë më vonë, Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) njoftoi se “shkatërrues me raketa, mbi 100 avionë me bazë tokësore dhe detare, platforma pa pilot me shumë domene dhe 15,000 anëtarë të shërbimit” do të përdoren për të mbështetur operacionin.
Deklarata nuk specifikoi se si pajisjet dhe personeli i kombinuar do të mbështesnin anijet.
Nëse udhëzimet e SHBA-së ishin menduar si një ofertë informacioni dhe këshillash për anijet dhe ekuipazhin, kjo mund të jetë pak e dobishme duke pasur parasysh kërcënimet ogurzeza të Iranit për t’i sulmuar ato.
Nëse, nga ana tjetër, SHBA-të do të përpiqen t’u sigurojnë anijeve të goditura një eskortë ushtarake, kjo mund t’i kthejë ato në një përballje të drejtpërdrejtë ushtarake me Iranin.
Orë pasi operacioni amerikan ishte menduar të fillonte, ushtria iraniane tha: “Me një paralajmërim të fortë dhe të shpejtë nga Marina e Republikës Islamike, hyrja e shkatërruesve armik amerikanë dhe sionistë në Ngushticën e Hormuzit u parandalua”.
Jo shumë kohë më vonë, Centcom mohoi pretendimet iraniane se një nga anijet e saj luftarake ishte goditur nga dy raketa.
Emiratet e Bashkuara Arabe – një aleat i Gjirit i SHBA-së, i cili është sulmuar shpesh nga Irani gjatë luftës – tha se një tanker i lidhur me Adnoc, kompaninë e saj shtetërore të naftës, ishte shënjestruar nga dy dronë ndërsa kalonte Ngushticën e Hormuzit.
Askush nuk u lëndua, tha ministria e jashtme e vendit në një deklaratë.
Nuk është e qartë nëse lëvizjet e cisternës u mundësuan nga SHBA-të si pjesë e “Projektit Liria”.
Të hënën pasdite, Centcom tha se shkatërruesit me raketa të drejtuara të Marinës Amerikane po operonin në Gjirin Persik “pasi kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit në mbështetje të Projektit Liri”.
Shtoi se forcat amerikane po “ndihmonin në mënyrë aktive përpjekjet për të rivendosur tranzitin për anijet tregtare”, por nuk dha detaje.
“Si hap i parë, dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe janë nisur të sigurta në udhëtimin e tyre”, tha gjithashtu Centcom. Përsëri, nuk u publikuan detaje rreth identitetit të anijeve tregtare.
Irani ka kufizuar ndjeshëm trafikun nëpër Ngushticë që nga fillimi i luftës – me vetëm një grusht anijesh të lejuara, kryesisht nga aleatët e Teheranit.
Çfarë po ndodh në Ngushticë?
Aktualisht është në fuqi një armëpushim që synon t’u mundësojë palëve të arrijnë një marrëveshje për t’i dhënë fund armiqësive, por ka pasur pak përparim.
Irani ka kundërshtuar me forcë zbatimin e një bllokade detare nga SHBA-të në portet iraniane.
BBC foli të dielën me kapitenin e cisternës së naftës Ramoon Kapoor, i cili është një nga të bllokuarit – ai përshkroi se kishte qenë dëshmitar i “sulmeve të ndryshme, raketave të ndryshme, shpërthimeve” dhe tha se situata kishte qenë “mjaft e tensionuar”.
Ai tha gjithashtu se ekuipazhi i tij kishte përjetuar stres dhe ankth të konsiderueshëm.
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar ka paralajmëruar anijet që përpiqen të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit se përballen me kërcënime “kritike” të sigurisë për shkak të “operacioneve ushtarake rajonale në vazhdim”, si dhe “afërsisë dhe rreziqeve të çdo mine ose kërcënimi të raportuar përgjatë rrugëve të synuara të tranzitit”.
Njoftimet e Trump gjatë konfliktit aktual shpesh kanë lëvizur tregjet – veçanërisht çmimin e naftës.
Por njoftimi i tij për “Projektin Liria” nuk shkaktoi reagim të menjëhershëm.
Pati një rritje të shpejtë pas pretendimit të Iranit për goditjen e një anijeje luftarake amerikane dhe mohimit të mëvonshëm të SHBA-së, por – në përgjithësi – çmimi i një fuçie nafte të papërpunuar Brent ka mbetur mbi 100 dollarë – më shumë se 50% më i lartë se para luftës.