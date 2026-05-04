“E ngacmoj për simpatitë e dashuritë e tij”, Thaçi flet për raportin me Endritin

04/05/2026 23:46

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi një intervistë për emisionin “Opinion”, ndër të tjera ka folur edhe për raportin me djalin e tij, Endritin.

Ai tha se me të bisedojnë për tema të ndryshme, madje u shpreh se e ngacmon edhe për simpatitë dhe dashuritë e tij.

Thaçi, duke folur për të birin, deklaroi se ai është nëj djalë që po ecën me kohën, e kupton botën dhe siç tha, e do Shqipërinë.

Nuk thonë kot “më bëj babë të të ngjaj”. Janë duke e vuajtur padrejtësisht mungesën time. Me Endritin bisedojmë për inteligjencën artificiale, teknologjinë informative, muzikën, filmat, sportin dhe bjeshkët, e nganjëherë e ngacmoj edhe për simpatitë apo dashuritë e tij”.

“Çdo herë që më viziton, më sjell ndonjë libër të ri; nga përzgjedhja e librave po kuptoj se ka kultivuar mendimin kritik për fenomenet. Po ecën me kohën. E njeh dhe e kupton botën. Ndihem mirë, e do Shqipërinë”, tha ai.

