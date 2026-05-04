Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane
Presidenti i ShBA-së, Donald Trump është shprehur se forcat amerikane kanë goditur shtatë anije të vogla iraniane, derisa po punonin për të hapur Ngushticën e Hormuzit.
Ai përsëri se i inkurajon kombet e tjera të ndërmarrin hapa dhe të bëjnë më shumë për të mbështetur përpjekjet e ShBA-së për të siguruar tregtinë në rajon, raporton BBC.
“Ndoshta është koha që Koreja e Jugut të vijë dhe t’i bashkohet misionit”, është shprehur presidenti amerikan.