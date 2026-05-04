Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump është shprehur se forcat amerikane kanë goditur shtatë anije të vogla iraniane, derisa po punonin për të hapur Ngushticën e Hormuzit. Ai përsëri se i inkurajon kombet e tjera të ndërmarrin hapa dhe të bëjnë më shumë për të mbështetur përpjekjet e ShBA-së për të siguruar tregtinë në rajon, raporton BBC.…

Bota

04/05/2026 20:26

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump është shprehur se forcat amerikane kanë goditur shtatë anije të vogla iraniane, derisa po punonin për të hapur Ngushticën e Hormuzit.

Ai përsëri se i inkurajon kombet e tjera të ndërmarrin hapa dhe të bëjnë më shumë për të mbështetur përpjekjet e ShBA-së për të siguruar tregtinë në rajon, raporton BBC.

“Ndoshta është koha që Koreja e Jugut të vijë dhe t’i bashkohet misionit”, është shprehur presidenti amerikan.

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

Makina përplaset me turmën, dy të vdekur në Leipzig

May 4, 2026

Shefat e tregtisë së BE-së dhe SHBA-së do të takohen, pas...

Lajme të fundit

“Aty ku me ke lanë”, Hashim Thaçi i...

Gola në Kopenhagë: Qëndrueshmëria demokratike varet nga besimi...

Vazhdojnë hetimet për “tymin e zi” në KEK,...

“A je kandidate për Presidente të Republikës a...