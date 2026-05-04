Thaçi: Edhe kur dukej e pashpresë, kam besuar në pavarësinë e Kosovës

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë nga burgu në Hagë për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziu, ku ka folur për rrugëtimin e tij politik dhe për shtetin e Kosovës. Ai tha se edhe kur kauza për liri dukej e pashpresë, ka besuar në pavarësinë e vendit. “Kam mësuar shumë përgjatë rrugëtimit për…

Lajme

04/05/2026 22:55

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë nga burgu në Hagë për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziu, ku ka folur për rrugëtimin e tij politik dhe për shtetin e Kosovës.

Ai tha se edhe kur kauza për liri dukej e pashpresë, ka besuar në pavarësinë e vendit.

“Kam mësuar shumë përgjatë rrugëtimit për liri dhe shtet të Kosovës. Kur kauza dukej e pashpresë, kam besuar në liri të plotë. Kam ëndërruar për pavarësi”, u shpreh Thaçi.

Ai shtoi se besimi në qëllimin e tij ka qenë udhërrëfyes gjatë gjithë kohës dhe se gjithmonë ka kërkuar më shumë punë dhe përkushtim.

Sipas tij, ka qenë i përkushtuar dhe i pandalur në punë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë dhe besnikërinë ndaj tyre. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

Thaçi: Vetëm Trump mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës

May 4, 2026

Hoxhaj: Refuzimi i projektit të gazit amerikan i kushtoi Kosovës mundësinë...

May 4, 2026

Kurti në Jerevan: Anëtarësimi i Kosovës në BE dhe NATO, garanci...

May 4, 2026

Thaçi flet për zhvillimet politike: Dialogu i brendshëm është dobësuar ndjeshëm...

May 4, 2026

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

May 4, 2026

Makina përplaset me turmën, dy të vdekur në Leipzig

Lajme të fundit

Thaçi: Vetëm Trump mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës

Hoxhaj: Refuzimi i projektit të gazit amerikan i...

Kurti në Jerevan: Anëtarësimi i Kosovës në BE...

Thaçi flet për zhvillimet politike: Dialogu i brendshëm...