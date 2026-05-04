Thaçi: Edhe kur dukej e pashpresë, kam besuar në pavarësinë e Kosovës
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë nga burgu në Hagë për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziu, ku ka folur për rrugëtimin e tij politik dhe për shtetin e Kosovës. Ai tha se edhe kur kauza për liri dukej e pashpresë, ka besuar në pavarësinë e vendit. “Kam mësuar shumë përgjatë rrugëtimit për…
Lajme
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë nga burgu në Hagë për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziu, ku ka folur për rrugëtimin e tij politik dhe për shtetin e Kosovës.
Ai tha se edhe kur kauza për liri dukej e pashpresë, ka besuar në pavarësinë e vendit.
“Kam mësuar shumë përgjatë rrugëtimit për liri dhe shtet të Kosovës. Kur kauza dukej e pashpresë, kam besuar në liri të plotë. Kam ëndërruar për pavarësi”, u shpreh Thaçi.
Ai shtoi se besimi në qëllimin e tij ka qenë udhërrëfyes gjatë gjithë kohës dhe se gjithmonë ka kërkuar më shumë punë dhe përkushtim.
Sipas tij, ka qenë i përkushtuar dhe i pandalur në punë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë dhe besnikërinë ndaj tyre. /Lajmi.net/