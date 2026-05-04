Hoxhaj: Refuzimi i projektit të gazit amerikan i kushtoi Kosovës mundësinë për njohje nga Greqia

Ish-ministri i Jashtëm, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se një mundësi konkrete për njohjen e Kosovës nga Greqia ka qenë e lidhur drejtpërdrejt me projektin e gazit amerikan në vitin 2021, i cili sipas tij u refuzua nga qeveria. “Siguria energjetike sot është para politikës së jashtme është baraz me mbrojtjen e Kosovës dhe ne nën…

Lajme

04/05/2026 23:20

Ish-ministri i Jashtëm, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se një mundësi konkrete për njohjen e Kosovës nga Greqia ka qenë e lidhur drejtpërdrejt me projektin e gazit amerikan në vitin 2021, i cili sipas tij u refuzua nga qeveria.

“Siguria energjetike sot është para politikës së jashtme është baraz me mbrojtjen e Kosovës dhe ne nën udhëheqje të znj. Osmani dhe z. Kurti çka i kem thanë jo një herë kontratës që e kemi pas me Global Contour për Kosovën e Re në 2020 tani në 2021 i kemi thanë “jo” projektit të gazit amerikan i cili projekt e ka pas në tavolinë edhe njohjen e Kosovës nga Greqia. Që projekti i gazit i 2021 të nënshkruhej nga Kosova si pasojë e kësaj do të ishte edhe vet njohja greke ku dosja ka qenë në tavolinë.”, tha Hoxhaj në Klan Kosova.

Sipas tij, projekti i gazit nuk ka qenë vetëm energjetik, por edhe politik, pasi në të njëjtën kohë në tavolinë ka qenë edhe dosja për njohjen e Kosovës nga Greqia.

Hoxhaj theksoi se mosnënshkrimi i këtij projekti ka humbur një momentum konkret diplomatik, duke e lidhur drejtpërdrejt zhvillimin energjetik me avancimin e njohjeve ndërkombëtare.

 

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

“E ngacmoj për simpatitë e dashuritë e tij”, Thaçi flet për...

May 4, 2026

“E vendosim vetën në plan të dytë për të shpëtuar të...

May 4, 2026

Dy gra sulmohen nga qentë endacakë në Gjilan

May 4, 2026

Thaçi: Vetëm Trump mund ta shtyjë Rusinë drejt njohjes së Kosovës

May 4, 2026

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

May 4, 2026

Makina përplaset me turmën, dy të vdekur në Leipzig

Lajme të fundit

“E ngacmoj për simpatitë e dashuritë e tij”,...

Evertoni ndal Man Cityn, buzëqesh Arsenali – tani...

“E vendosim vetën në plan të dytë për...

Dy gra sulmohen nga qentë endacakë në Gjilan