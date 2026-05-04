Kurti në Jerevan: Anëtarësimi i Kosovës në BE dhe NATO, garanci për stabilitetin e rajonit
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në Samitin e tetë të Komunitetit Politik Evropian, ku ka qenë pjesë e dy paneleve kryesore: “European Coalition Against Drugs” dhe “Reinforcing Democratic Resilience and Addressing Hybrid Threats”.
Gjatë samitit, Kurti ka zhvilluar një sërë takimesh me liderë të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe përfaqësues të institucioneve euro-atlantike.
Ai bëri të ditur se ka biseduar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, si dhe me përfaqësuesen e lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas.
Në kuadër të takimeve bilaterale, Kurti është takuar gjithashtu me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden, kryeministrin e Finlandës, Petteri Orpo, si dhe me Princin Albert II of Monaco.
Po ashtu, ai ka zhvilluar takim edhe me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, me të cilin diskutoi për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Kurti ka theksuar se Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar në rrugën drejt integrimit euro-atlantik, duke e konsideruar anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO si thelbësor për stabilitetin dhe sigurinë afatgjatë në rajon, si dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.
Ai gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e njohjes së Kosovës nga vendet që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë, si dhe avancimin e statusit të saj në shtet kandidat për anëtarësim në BE, si hapa kyç drejt një procesi të bazuar në merita.