Të shtëna me armë në Prishtinë, një person dërgohet në QKUK pa shenja jete
Një person ka vdekur si pasojë e të shtënave me armë zjarri.
Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Sot rreth orës 22:00, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri, në Hajvali, ku është vrarë një person. Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK. Policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rastit, ndërkohë që është në kërkim të personit të dyshuar i cili tashmë është indentifikuar”.
Po ashtu rastin për lajmi.net e ka konfirmuar edhe, Drejtori i Klinikës Emergjente në QKUK, Naser Syla në QKUK, i cili ka bë rë bërë të ditur se viktima është dërguar pa shenja jete.
“Një person me plagë nga arma e zjarrit është sjellur pa shenja jete në Emergjencë”, ka thënë Syla. /Lajmi.net/