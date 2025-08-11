Të shtëna me armë në Prishtinë, një person dërgohet në QKUK pa shenja jete

  Një person ka vdekur si pasojë e të shtënave me armë zjarri. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. “Sot rreth orës 22:00, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri, në Hajvali, ku është vrarë një person. Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor…

11/08/2025 22:49

 

Një person ka vdekur si pasojë e të shtënave me armë zjarri.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

“Sot rreth orës 22:00, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri, në Hajvali, ku është vrarë një person. Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK. Policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rastit, ndërkohë që është në kërkim të personit të dyshuar i cili tashmë është indentifikuar”.

Po ashtu rastin për lajmi.net e ka konfirmuar edhe, Drejtori i Klinikës Emergjente në QKUK, Naser Syla në QKUK, i cili ka bë rë  bërë të ditur se viktima është dërguar pa shenja jete.

“Një person me plagë nga arma e zjarrit është sjellur pa shenja jete në Emergjencë”, ka thënë Syla. /Lajmi.net/

 

