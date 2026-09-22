Enver Hasani kritika pushtetit: Nëse i japim nga 200 milionë euro për vota, publikimi i parave që u dhanë për Hagën pati qëllim poshtërues

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për mungesë veprimesh në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së. Hasani tha se mbrojtja e Kosovës nuk ka qenë në nivelin e duhur. Në një intervistë për Tëvë, Hasani tha para çdo palë zgjedhje jepen mbi 200 milionë euro, teksa tha se publikohen sa para…

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22/09/2026 23:33

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për mungesë veprimesh në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së.

Hasani tha se mbrojtja e Kosovës nuk ka qenë në nivelin e duhur.

Në një intervistë për Tëvë, Hasani tha para çdo palë zgjedhje jepen mbi 200 milionë euro, teksa tha se publikohen sa para u dhanë për avokatët.

Sipas Hasanit një gjë e tillë ka qenë poshtëruese.

“Këto 6 vite të mbrojtjes nuk kanë qenë në nivel, e kam fjalën për Kosovën. Ne nëse i japim nga 200 milionë e më shumë çdo zgjedhje për vota, unë mendoj që ka qenë poshtëruese bërja publike e 40 milionë eurove për mbrojtjen para 6 muajve”, ka thënë ai.

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