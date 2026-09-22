Parashikimi i motit për të mërkurën

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, Gjatë orëve të para të 24-orëshit, pritet të ketë ndonjë reshje të izoluar shiu në ultësira, ndërsa në zonat malore do të paraqiten në formë të borës. Po ashtu, edhe gjatë ditës, nuk përjashtohet mundësia për ndonjë reshje të izoluar. Era…

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22/09/2026 23:57

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, Gjatë orëve të para të 24-orëshit, pritet të ketë ndonjë reshje të izoluar shiu në ultësira, ndërsa në zonat malore do të paraqiten në formë të borës. Po ashtu, edhe gjatë ditës, nuk përjashtohet mundësia për ndonjë reshje të izoluar.

Era do të fryjë nga veriu, e cila herë pas here pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-40 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 16 deri në 20°C.

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