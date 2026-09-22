Kallas i takon veçmas Kurtin dhe Vuçiqin: Marrëveshjet e arritura përmes dialogut janë të detyrueshme
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, në një postim në rrjetin “X” ka dhënë detaje për takimin e sotëm me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, si dhe njofton se është takuar edhe me presidentin serb Aleksandar Vuçiq. Kallas shprehet se ka theksuar nevojën për të çuar përpara…
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Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, në një postim në rrjetin “X” ka dhënë detaje për takimin e sotëm me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, si dhe njofton se është takuar edhe me presidentin serb Aleksandar Vuçiq. Kallas shprehet se ka theksuar nevojën për të çuar përpara “normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës”.
Kallas thekson se progresi në normalizimin e marrëdhënieve dhe avancimi në rrugën drejt BE-së duhet të ecin paralelisht.
“Marrëveshjet e arritura përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, veçanërisht Marrëveshja e Ohrit, janë të detyrueshme”, vijon Kallas.
“Zbatimi i tyre nuk është një favor për Brukselin, por një detyrim ndaj qytetarëve dhe një rajoni që pret marrëdhënie normale”, thekson Kallas.
Tutje, ajo shprehet se “BE-ja do të vazhdojë të jetë një ndërmjetësues i paanshëm. Por lehtësimi nuk mund ta zëvendësojë vullnetin politik në Beograd dhe Prishtinë”.
I met today with President Vučić and Prime Minister Kurti, and raised the need to advance the normalisation of relations between Belgrade and Pristina.
Progress on normalisation of relations and advancement on the EU path have to go hand in hand.
The agreements reached through the EU-facilitated Dialogue, in particular the Ohrid Agreement, are binding.
Their implementation is not a favour to Brussels but owed to their citizens and a region waiting for normal relations.
The EU will continue to be an even-handed arbitrator. But facilitation cannot substitute for political will in Belgrade and Pristina.
It is time to move forward.
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 22, 2026