Të shtëna me armë në Pejë, nuk ka të lënduar

Të shtëna me armë zjarri ka pasur sot rreth orës 22:00 në Pejë. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Driton Rugova. Ai ka thënë se të lënduar nuk ka dhe se nuk dihen ende motivet. “Sot rreth orës 21:50, policia është njoftuar se në rrugën “Adem Jashari’ në Pejë, ka…

Lajme

05/05/2026 23:02

Të shtëna me armë zjarri ka pasur sot rreth orës 22:00 në Pejë.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Driton Rugova.

Ai ka thënë se të lënduar nuk ka dhe se nuk dihen ende motivet.

“Sot rreth orës 21:50, policia është njoftuar se në rrugën “Adem Jashari’ në Pejë, ka të shtëna me armë. Policia menjëherë ka dalë ne vendin e ngjarjes dhe janë duke u bërë ekzaminimet e nevojshme. Të lënduar nuk ka. Ende nuk dihen motivet e këtij incidenti”, ka thënë Rugova. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Parashikimi i motit për të mërkurën

May 5, 2026

Sibel Halimi: Raportimet për shkarkimin tim s’qëndrojnë, kam paralajmëruar përmbylljen e...

May 5, 2026

Konjufca takon kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetje për rrugën e Kosovës drejt...

May 5, 2026

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

Sibel Halimi: Raportimet për shkarkimin tim s’qëndrojnë, kam...

Konjufca takon kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetje për rrugën...

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit