Të gjithë e përdorin, por a e dini se TikTok iu “lexon” mendjen?

Ekzistojnë katër qëllime kryesore për algoritmin e TikTok: thënë në gjuhen kineze (用户价值, 用户价值 (长期), 作者价值, dhe 平台价值). Të gjitha këto përkthehen si “vlera e përdoruesit”, “vlera afatgjate”- vlera e platformës”, shkruan The New York Times.

Ky grup synimesh është nxjerrë nga një dokument për punonjësit e kompanisë që ofron detaje të reja sesi aplikacioni video më i suksesshëm në botë ka ndërtuar një produkt kaq argëtues – disa do të thoshin se shkakton varësi, transmeton lajmi.net.

Dokumenti, i titulluar “TikTok Algo 101”, u prodhua nga ekipi inxhinierik i TikTok në Pekin. Një zëdhënëse e kompanisë, Hilary McQuaide, konfirmoi vërtetësinë e saj dhe tha se ishte shkruar për t’u shpjeguar punonjësve jo teknikë se si funksionon algoritmi. Dokumenti ofron një nivel të ri detajesh në lidhje me aplikacionin mbizotërues të videove, duke ofruar një vështrim zbulues të thelbit matematikor të aplikacionit dhe një pasqyrë të të kuptuarit të natyrës njerëzore nga kompania – tendencat tona drejt mërzitjes, ndjeshmëria jonë ndaj shenjave kulturore – që ndihmojnë në shpjegimin se pse është kaq e vështirë për t’u ulur. Dokumenti gjithashtu heq perden e lidhjes së pandërprerë të kompanisë me kompaninë e saj mëmë kineze, ByteDance, në kohën kur Departamenti Amerikan i Tregtisë po përgatit një raport nëse TikTok përbën një rrezik sigurie për Shtetet e Bashkuara.

Nëse jeni në mesin e miliarda njerëzve që shpenzojnë kohë në TikTok çdo muaj, jeni njohur me aplikacionin si mjeti qendror i vitit 2021 për kulturën rinore dhe kulturën online në përgjithësi. Ai shfaq një rrjedhë të pafundme videosh dhe, ndryshe nga aplikacionet e mediave sociale që po zhvendosen gjithnjë e më shumë, shërben më shumë si argëtim sesa si lidhje me miqtë.

Ai pati sukses aty ku aplikacionet e tjera të videove të shkurtra dështuan pjesërisht sepse e bën krijimin kaq të lehtë, duke u dhënë përdoruesve muzikë në sfond për të kërcyer ose meme për të ekzekutuar. Dhe për shumë përdorues, të cilët konsumojnë pa krijuar, aplikacioni është jashtëzakonisht i mirë në leximin e preferencave tuaja dhe t’ju drejtojë në një nga “anët” e tij të shumta, pavarësisht nëse jeni të interesuar për socializmin, këshillat e Excel-it, seksin, politikat konservatore apo një personazh të famshëm specifik.

Është jashtëzakonisht i mirë në zbulimin e dëshirave të njerëzve edhe për veten e tyre – “Algoritmi TikTok e njihte seksualitetin tim më mirë se unë”, lexohet në një nga një seri titujsh rreth njerëzve që kanë mbetur të habitur nga njohuritë e aplikacionit për ta.

TikTok ka ndarë publikisht skicat e përgjithshme të sistemit të tij të rekomandimeve, duke thënë se merr parasysh faktorët duke përfshirë pëlqimet dhe komentet, si dhe informacionin e videos si titrat, tingujt dhe hashtags. Analistët e jashtëm gjithashtu kanë kërkuar të thyejnë kodin e tij.

Një raport i fundit i Ëall Street Journal tregoi se si TikTok mbështetet shumë në kohën që shpenzoni duke parë çdo video për t’ju drejtuar drejt më shumë videove që do t’ju bëjnë të lëvizni, dhe ky proces ndonjëherë mund t’i çojë shikuesit e rinj në vrimat e rrezikshme të lepurit, veçanërisht drejt përmbajtjes që promovon vetëvrasje ose vetëdëmtim – probleme që TikTok thotë se po punon për t’i ndalur duke fshirë në mënyrë agresive përmbajtjen që shkel kushtet e shërbimit të tij.

Dokumenti i ri u nda me The New York Times nga një person i cili ishte i autorizuar ta lexonte, por jo ta shpërndante, dhe që e siguroi atë në kushte anonimiteti. Personi ishte i shqetësuar nga shtytja e aplikacionit drejt përmbajtjes “trishtuese” që mund të shkaktonte vetëdëmtim.

Dokumenti shpjegon sinqerisht se në ndjekje të “qëllimit përfundimtar” të kompanisë për të shtuar përdorues aktivë të përditshëm, ajo ka zgjedhur të optimizojë për dy metrika të lidhura ngushtë në rrjedhën e videove që shërben: “mbajtjen” – domethënë nëse vjen një përdorues mbrapa – dhe “koha e shpenzuar”. Aplikacioni dëshiron t’ju mbajë atje për aq kohë sa të jetë e mundur. Përvoja ndonjëherë përshkruhet si një varësi, megjithëse kujton gjithashtu një kritikë të shpeshtë të kulturës pop.

Për analistët që besojnë se rekomandimet algoritmike përbëjnë një kërcënim social, dokumenti TikTok konfirmon dyshimet e tyre.

“Ky sistem do të thotë se koha e shikimit është çelësi. Algoritmi përpiqet t’i bëjë njerëzit të varur në vend që t’u japë atyre atë që duan me të vërtetë”, tha Guillaume Chaslot, themeluesi i Algo Transparency, një grup me qendër në Paris që ka studiuar sistemin e rekomandimeve të YouTube dhe ka një pamje të errët të efektit të produktit te fëmijët, në veçanti. /Lajmi.net/