Nesër bien temperaturat Nesër pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat gjatë ditës mund të sjellin riga shiu dhe rrufe në disa zona. Temperaturat minimale do të sillen nga 12 – 16°C, kurse temperaturat maksimale do të lëvizin mes 26 – 29°C.