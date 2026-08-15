​Të dielën në autostrada të Kosovës s’ka kufizim të qarkullimit të automjeteve me mbi 20 tonë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njoftoi se të dielën (16 gusht) nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit me mbi 20 tonë. “Bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, për nesër nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e kufizimeve të përkohshme…

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15/08/2026 23:45

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njoftoi se të dielën (16 gusht) nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit me mbi 20 tonë.

“Bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, për nesër nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit.

Ministria do të vazhdojë të monitorojë çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do të njoftojë me kohë qytetarët dhe operatorët ekonomikë për çdo rast kur plotësohen kushtet për zbatimin e këtij vendimi”, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie.

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