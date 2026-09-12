Endrit Thaçi në “Marshin për Liri”, shihet përkrah Bedri Hamzës dhe Ali Ahmetit
Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, është parë pjesë e “Marshit për Liri” që po mbahet sot në Prishtinë. Ai është parë në mesin e pjesëmarrësve, përkrah kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës dhe liderit të BDI-së në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmetit, raporton lajmi.net “Marshi për Liri” është organizuar në mbështetje të…
Lajme
Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, është parë pjesë e “Marshit për Liri” që po mbahet sot në Prishtinë.
Ai është parë në mesin e pjesëmarrësve, përkrah kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës dhe liderit të BDI-së në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmetit, raporton lajmi.net
“Marshi për Liri” është organizuar në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë./Lajmi.net/