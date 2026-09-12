Endrit Thaçi në “Marshin për Liri”, shihet përkrah Bedri Hamzës dhe Ali Ahmetit

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, është parë pjesë e “Marshit për Liri” që po mbahet sot në Prishtinë. Ai është parë në mesin e pjesëmarrësve, përkrah kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës dhe liderit të BDI-së në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmetit, raporton lajmi.net “Marshi për Liri” është organizuar në mbështetje të…

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12/09/2026 14:14

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, është parë pjesë e “Marshit për Liri” që po mbahet sot në Prishtinë.

Ai është parë në mesin e pjesëmarrësve, përkrah kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës dhe liderit të BDI-së në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmetit, raporton lajmi.net

“Marshi për Liri” është organizuar në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë./Lajmi.net/

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