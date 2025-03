Tash e gjashtë vite nuk dihet asgjë për fatin e Mirjeta Zekës, vëllai i saj thotë se nuk tregonte nëse kishte probleme në martesë

Tash e gjashtë vite, nuk dihet asgjë për fatin e Mirjeta Zekës nga Mitrovica e cila është e zhdukur.

Vëllai i saj, Muhamedali Zeka në një intervistë për lajmi.net ka rrëfyer se sa e rëndë është kjo për familjen e tyre.

Ai thotë se Mirjeta ka qenë vajza e vetme në familjen e tyre, shkruan lajmi.net.

“Po u kanë e martume, fëmijë nuk ka pas. U kanë e martume për atë Nehatin, burrin e sajna, ka jetu në Gjermani. Janë kanë të martuar prej 2006-tës. Nuk u dok që ka pas shqetësime se fillimi ka qenë i mirë, por sjelljet i ka pas ai interesant, u kanë fanatik. Nuk e ka lan motrën kurrë me ardh te na vetëm ose me nejt vetëm, ose diçka. Gjithmonë me ata ka ardh e u kthy, kurrë s‘ka bujt te na. E kam pyt, mirë thojke e kam jetën mos më nguc mos ma prish jetën vllau jem”, ka thënë Zeka për lajmi.net.

Për më shumë ndiqeni videon: