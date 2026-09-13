Tanja Vujoviq zgjidhet nënkryetare e Kuvendit, më herët kishte krahasuar gjendjen e serbëve me Perandorinë Osmane
Deputetja serbe Tanja Vujoviq u zgjodh nënkryetare e Kuvendit të Kosovës. Ajo mori edhe votat e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, pasi bashkëpartiakë të saj nga Lista Serbe nuk arritën t’i merrnin votat e nevojshme. Vujoviq është dekane e Universitetit të Mitrovicës së Veriut, i cili funksionon sipas sistemit të Serbisë. Dekanja e institucionit paralel të…
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Deputetja serbe Tanja Vujoviq u zgjodh nënkryetare e Kuvendit të Kosovës.
Ajo mori edhe votat e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, pasi bashkëpartiakë të saj nga Lista Serbe nuk arritën t’i merrnin votat e nevojshme.
Vujoviq është dekane e Universitetit të Mitrovicës së Veriut, i cili funksionon sipas sistemit të Serbisë.
Dekanja e institucionit paralel të cilit serbët i referohen si universiteti “me seli të përkohshme në Mitrovicë” ka folur disa herë për pozitën “jashtëzakonisht të vështirë” të serbëve në Kosovë.
“Çdokush duhet të jetë i vetëdijshëm se pozita e serbëve në këto zona është jashtëzakonisht e vështirë dhe mund të krahasohet me periudhën e Perandorisë Osmane, kur serbët paguanin taksa dhe haraçe të ndryshme. Nuk e teproj kur them se situata është e ngjashme edhe sot, duke pasur parasysh se po dëshmojmë arrestime të fëmijëve nga Policia e Kosovës për shkak të këngëve serbe ose bluzave me mbishkrime serbe, si dhe faktin se kemi njerëz të dënuar padrejtësisht në burgjet e Prishtinës”, i thoshte ajo në mars të këtij viti, mediumit serb, TV Prva.
Megjithatë, në mars të këtij viti, ajo ka thënë se Ligjin për të Huajt i miratuar nga Qeveria e Kosovës “do të sigurojë vazhdimin e funksionimit të institucioneve brenda sistemit të Serbisë”.
“Ne e dimë se çfarë po mbrojmë dhe nuk do të heqim dorë nga kjo luftë”, kishte deklaruar ajo.