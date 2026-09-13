​8 vjet nga vdekja e veprimtarit të çështjes kombëtare Isak Zhitia

Isak Zhitia ishte pjesëmarrës dhe organizator i demonstratave të viteve ’80, pjesëmarrës në aksionin gjithëkombëtar për pajtimin e gjaqeve, si dhe redaktor gjatë luftës në Agjencinë e Lajmeve KosovaPress. Pas mërgimit në Perëndim, ai ishte ndër organizatorët dhe veprimtarët e njohur të Lëvizjes Popullore të Kosovës (LPK). Ishte gjithashtu anëtar i redaksisë së gazetës “Zëri…

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13/09/2026 12:57

Isak Zhitia ishte pjesëmarrës dhe organizator i demonstratave të viteve ’80, pjesëmarrës në aksionin gjithëkombëtar për pajtimin e gjaqeve, si dhe redaktor gjatë luftës në Agjencinë e Lajmeve KosovaPress.

Pas mërgimit në Perëndim, ai ishte ndër organizatorët dhe veprimtarët e njohur të Lëvizjes Popullore të Kosovës (LPK). Ishte gjithashtu anëtar i redaksisë së gazetës “Zëri i Kosovës”, ndërsa me fillimin e luftës çlirimtare u angazhua në strukturat e saj, duke qenë edhe anëtar i Fondit “Vendlindja Thërret”.

Me fillimin e punës së KosovaPress-it dhe deri në përfundim të luftës, Isak Zhitia u angazhua si redaktor në zyrën e KosovaPress-it në Zvicër, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Ai punonte pothuajse 24 orë në ditë në marrjen e informacioneve nga Berisha dhe zonat e luftës, përpunimin e tyre dhe publikimin në KosovaPress.

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Isak Zhitia, së bashku me të gjithë të tjerët e angazhuar në KosovaPress, nuk e ndalën punën për asnjë moment. Informacionet merreshin përmes telefonit dhe faksit nga Berisha, nga Shtabi i Përgjithshëm, nga të gjitha zonat e luftës, si dhe nga Evropa dhe bota. Pasi rishkruheshin dhe përpunoheshin, ato publikoheshin në faqen e KosovaPress-it në gjuhën shqipe, angleze, gjermane dhe frënge.

Falë punës së Isak Zhitias dhe të gjithë atyre që ishin të angazhuar në mediat e luftës si dhe falë mbrojtjes së fuqishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, armiku nuk arriti ta shuante zërin e KosovaPress-it dhe informacionin nga lufta çlirimtare.

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